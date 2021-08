Dresdner Kanute Tom Liebscher plant neuen Gold-Coup

Dresden. Das Dresdner Kanu-Ass Tom Liebscher hat am Dienstag in Tokio seinen 28. Geburtstag gefeiert. Die große Party aber soll erst an diesem Sonnabend steigen. Dann nämlich will der Olympiasieger von Rio seinen Sieg im Kajak-Vierer wiederholen und sich sein zweites Olympia-Gold nachträglich auf den Gabentisch legen. Mit seinen Teamgefährten Max Rendschmidt (Essen) – der einzige Athlet, der schon vor fünf Jahren mit im Boot saß – sowie Ronald Rauhe und Max Lemke (beide Potsdam) war er dreimal in Folge Weltmeister. Jetzt soll die Krönung in Japan folgen. Dann wären auch die ganzen Dramen der letzten Zeit vergessen. Anzeige

Kajak-Vierer schwer beschädigt

Schließlich hing die erneute Olympia-Teilnahme des Dresdner Vorzeige-Sportlers vor rund sieben Monaten am seidenen Faden. Am 31. Oktober 2020 zog er sich bei einem Rafting-Unfall eine fünffache Wirbelfortsatzfraktur im Rücken zu. Erst spät konnte er wieder Vollgas im Training geben. Doch er kämpfte sich wieder heran und buchte auch ohne einen Bonus sein Tokio-Ticket.

Dann aber der nächste Schock: Der nagelneue pinkfarbene Kajak-Vierer wurde beim Verladen zum Transport von Luxemburg nach Japan durch einen Gabelstapler schwer beschädigt. „Wir alle waren erstmal ziemlich aufgelöst, weil es von diesem Boot nur zwei Exemplare auf der Welt gibt. Das eine ist zerstört, es gibt nur noch das Boot, das wir in der Vorbereitung in Duisburg genutzt haben“, so Liebscher.