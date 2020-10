Dresdner Kanuten erhalten bessere Trainingsbedingungen

Dresden. Die Dresdner Kanu-Asse Tom Liebscher und Steffi Kriegerstein starten nach einem schwierigen Sommer jetzt in die Vorbereitung auf die Olympischen Spiele. Am Stützpunkt in ihrem Verein beim KC Dresden finden sie ab sofort noch bessere Bedingungen als bisher vor. So wurde der Fußboden des Kraftraums erneuert und zudem wurden neue Multifunktionsgeräte angeschafft.

Für das Olympia-Team, zu dem derzeit nur Liebscher gehört, startet das Training mit einem Motivationslehrgang im Allgäu. Die Olympiazweite Steffi Kriegerstein muss dagegen kommende Woche bei einem Stufentest über 250 m und 1000 m in Leipzig einen Leistungsnachweis erbringen. „Eigentlich sollte dieser Test zentral in Kienbaum stattfinden, doch aufgrund der aktuellen Corona-Verordnungen hat man sich für eine dezentrale Variante entschieden und so treffen sich die Athleten jeweils an den Stützpunkten in ihrer Nähe“, erläutert Trainer Jens Kühn.