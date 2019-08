Dresdner Kanuten starten ab Mittwoch bei der WM in Ungarn

Dresden. Die intensiven Trainingseinheiten im letzten Vorbereitungslager in Duisburg haben die beiden Dresdner Kanu-Asse Tom Liebscher und Steffi Kriegerstein ganz schön geschlaucht. Aber beide sind sicher, dass sie jetzt nach kurzer Regeneration topfit in die Rennen bei der Weltmeisterschaft in Szeged starten werden. Nach der Anreise am Montag steht für Liebscher bereits an diesem Mittwoch im K1 über 500 m der erste Vorlauf an. „Eine Medaille in der nichtolympischen Disziplin ist schon mein Ziel, aber der Fokus liegt vor allem auf dem Vierer“, betont der 26-Jährige, der mit Max Rendschmidt (Essen), Ronald Rauhe und Max Lemke (Potsdam) im ungarischen Kanu-Mekka Historisches schaffen will.