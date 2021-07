Dresdner Karl Bebendorf bei Olympia-Vorläufen im Hindernislauf ausgeschieden

Tokio/Dresden. Für DSC-Läufer Karl Bebendorf hat es in Tokio nicht für das Finale gereicht. Fast wie erwartet, konnte der Schützling von Dietmar Jarosch über 3000 m Hindernis am Ende nicht mit den weltbesten Athleten mithalten und schied als Elfter des ersten Vorlaufes mit einer Zeit von 8:33,27 Minuten aus.

Auf den ersten beiden Kilometern konnte der 25-Jährige noch gut mithalten. Dann aber musste er dem hohen Anfangstempo Tribut zollen und wurde am Ende durchgereicht. Damit war der Traum vom Finale – ohnehin ein kühner, weil der deutsche Meister die schlechteste Bestzeit des gesamten Feldes mitgebracht hatte – ausgeträumt. An der Spitze brachte Mitfavorit Lamecha Girma (Äthiopien; 8:09,83 min) den Vorlauf als Sieger zu Ende.

„Ich bin sehr enttäuscht über das Ergebnis und über meine Leistung. Aber ich muss zugeben, dass dieses Rennen auf diesem Niveau leider noch nicht meinem Leistungsstand entspricht. Wir haben solche Geschwindigkeiten auf den ersten zwei Kilometern noch nicht annähernd trainiert. Es war sehr viel Euphorie und Motivation in mir, deshalb bin ich auch die ersten Kilometer, die auf deutschem Rekordniveau lagen, so gut mitgelaufen. Danach aber musste ich feststellen, dass die Luft raus war. Wenn ich mir schon am Anfang des Rennens die Kante gebe, war es hintenraus dann gnadenlos der Tod. Ich habe nur noch versucht, mich ins Ziel zu retten“, gestand Bebendorf, fügte aber an: „Es war sehr lehrreich und schenkt mir viel Motivation für die nächsten Ziele, zum Beispiel auf dem Weg zur EM 2022.“