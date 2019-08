Dresdner Karl Bebendorf darf nicht zur Team-EM

Dresden. Die Hoffnungen von DSC-Läufer Karl Bebendorf erfüllen sich leider nicht. Er darf nicht bei der Team-EM am kommenden Wochenende im polnischen Bydgoszcz (Polen) an den Start gehen. Obwohl der 22-Jährige bei den Deutschen Meisterschaften am Wochenende in Berlin Gold über die 3000 m Hindernis gewann, wird der Zweitplatzierte Martin Grau aus Erfurt die deutschen Farben auf dieser Strecke vertreten.