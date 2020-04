Dresdner Leichtathlet Bebendorf geht früher in die Pause

„Vom Kopf her abschalten“

Obwohl er derzeit weiter trainiert und die „Trainingsphase voll ausreizen“ möchte, gesteht er: „Es ist schon schwierig für die Motivation, wenn man gar nicht so richtig weiß, wofür man das macht.“ Mit seinem Trainer Dietmar Jarosch hat er sich deshalb für eine frühe Pause entschieden: „Wenn es keinen Wettkampf mehr geben wird, dann wollen wir relativ zeitig im Juli in die Saisonpause gehen. Sie soll dann auch vier Wochen dauern, da ich nach der späten WM im vergangenen Jahr nur zehn Tage frei gemacht habe. Ein Monat wäre mal ganz gut, um auch vom Kopf her abzuschalten“, meint Bebendorf, der sich allerdings kennt und weiß: „Nach zwei Wochen juckt es mir dann meist schon wieder in den Füßen.“