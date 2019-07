Dresdner Leichtathletik-Talente gewinnen in Ulm zweimal Gold

Ulm/Dresden. Der Leichtathletik-Nachwuchs des Dresdner SC ist weiter auf dem Vormarsch. Nachdem die Sprinter Simon Wulff und Chiara Schimpf von der U20-EM in Schweden zweimal Edelmetall mitbrachten, überzeugten die Dresdner Talente am vergangenen Wochenende bei der Deutschen Meisterschaft der U20 und U18 in Ulm auf ganzer Linie. Insgesamt kehrten die Athleten mit je zweimal Gold und Silber sowie fünfmal Bronze nach Hause zurück.

Gleich am ersten Tag sorgte die 18-jährige Chiara Schimpf für Furore. Sie knüpfte nahtlos an ihre EM-Bronzemedaille an, steigerte sogar nochmals ihre Leistung und sprintete über 100 m in 11,62 Sekunden zum Titel. „Das Rennen habe ich gar nicht so mitgeschnitten. Ich hatte nur das Ziel, so schnell wie möglich ins Ziel zu kommen“, war der Schützling von Claudia Marx selbst überrascht. Für die Sportgymnasiastin war dies ein perfekter Saisonabschluss.