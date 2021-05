Dresdner Para-Triathletin Christiane Reppe beendet ihre Sportkarriere

Dresden. Viermal hat Christiane Reppe an Paralympischen Spielen teilgenommen und war schon für ihre fünfte Teilnahme in Tokio qualifiziert. Doch jetzt hat die 33-jährige Dresdnerin eine Entscheidung getroffen, die wohl schon länger gereift ist. Sie verkündete ihren Abschied vom Leistungssport und verzichtet damit auf die Spiele in Japan. Auch ohne den möglichen Auftritt im Para-Triathlon in Tokio, bei dem sie sicher eine Medaillenkandidatin wäre, kann sie auf eine unglaublich erfolgreiche Karriere zurückblicken. Anzeige

Entscheidung nicht leichtgefallen

Mit fünf Jahren musste ihr aufgrund eines bösartigen Tumors das rechte Bein amputiert werden. Schon mit zwölf Jahren startete sie ihr erste sportliche Laufbahn im Skisport, fast parallel auch im Schwimmen. Im Jahr 2002 holte sie in Argentinien bei der Schwimm-WM ihre ersten beiden Bronzemedaillen, zwei Jahre später bei den Paralympics in Athen erkämpfte sie erneut zweimal Bronze. Mit Top-Ergebnissen kehrte sie auch 2008 aus Peking und 2012 aus London zurück. Danach wechselte sie zum Handbike und feierte 2016 in Rio mit dem Gewinn der Goldmedaille ihren größten Triumph. Es folgten mehrere WM-Titel und 2017 sorgte eine skurile Story für Schlagzeilen. Denn der Verband hatte vergessen, eine seiner besten Athletinnen zu melden. Sie flog dennoch nach Südafrika, um das Team zu unterstützen. Und dann durfte sie doch noch starten und holte zwei Titel. Im Jahr darauf wechselte sie noch einmal die Sportart, wurde Para-Triathletin. Auf Anhieb gewann sie 2019 WM-Bronze und feierte EM-Gold.

Wer zuletzt ihre Fotos in den sozialen Medien verfolgte, hat sie mit dem Wakeboard oder mit Kanutin Steffi Kriegerstein beim Wandern in der Sächsischen Schweiz gesehen. Immer hatte sie ihr strahlendes Lachen im Gesicht, das zeigte, da ist jemand mit sich im Reinen. „Heute blicke ich auf 20 Jahre meines Lebens zurück. Könnt ihr euch vorstellen, dass ich schon so lange Leistungssport betreibe? Es war eine unglaubliche Reise. Ich habe alles erreicht, wovon ich jemals geträumt habe, bin zu so vielen schönen Orten auf der ganzen Welt gereist und habe Freunde fürs Leben gefunden. Seit dem Beginn der Pandemie im vergangenen Jahr sind so viele Dinge passiert und haben sich verändert“, schreibt Christiane Reppe zum Abschied bei Instagram.