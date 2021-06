Dresdner Quartett für Olympia nominiert

Dresden. Rund fünf Wochen vor Beginn der Olympischen Spiele hat der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) 94 weitere Sportlerinnen und Sportler in die offizielle Mannschaft für Tokio berufen. Zu den Nominierten gehören mit den beiden Wasserspringern Tina Punzel und Martin Wolfram (DSC), dem Kanuten Tom Liebscher (KC Dresden) und dem für Berlin startenden Dresdner Ruderer Karl Schulze auch vier Athleten aus Elbflorenz. Damit haben sie nun endgültig das Ticket für die Spiele in Japan in der Tasche. Dagegen muss DSC-Hindernisläufer Karl Bebendorf noch warten, denn die Leichtathleten sind erst in der letzten Nominierungsrunde an der Reihe.

