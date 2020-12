Dresdner Rennverein plant für 2021 mit sieben Renntagen

Dresden.Der Dresdner Rennverein plant auch für 2021 vorerst mit sieben Renntagen. Aufgalopp anlässlich 130 Jahre Pferderennen in Seidnitz – die Premiere gab’s am 6. Mai 1891 – soll am 8. Mai stattfinden. Weitere Termine, die sich jedoch punktuell noch leicht verschieben könnten, sind der 8. Mai, 29. Mai, 13. Juni, 10. Juli, 29. August, 25. September und traditionell der Buß- und Bettag am 17. November.

