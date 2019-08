Dresdner Ruder-Ass Schulze greift bei der WM nach Edelmetall

Linz/Dresden. Wenn an diesem Sonntag die Ruder-Weltmeisterschaft in Linz-Ottensheim (Österreich) beginnt, will der Dresdner Doppel-Olympiasieger Karl Schulze mit dem deutschen Doppelvierer nach Edelmetall greifen. Schon gleich zum Auftakt müssen Schulze sowie seine Teamgefährten Hans Gruhne (Potsdam), Max Appel (Magdeburg) und Timo Piontek (Koblenz) im Vorlauf ran. Mit einem Sieg oder Platz zwei will sich die Crew direkt für das Halbfinale qualifizieren. Das Finale steigt dann am 31. August.