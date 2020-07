Dresdner Ruderer zum Leistungstest nach Hamburg

Dresden. Für die Dresdner Ruder-Talente geht es an diesem Freitag die Elbe abwärts in Richtung Hamburg. Nach der langen coronabedingten Pause steht der erste und einzige Leistungstest für den U23-Bereich auf dem Plan. Danach nominiert der deutsche Verband sein Aufgebot für die Europameisterschaft, die am 5./6. September in Duisburg steigt.