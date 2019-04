Dresdner SC angelt sich Toptalent Emma Cyris

Dresden. Die DSC-Volleyballerinnen hatten gestern die Medienvertreter auf den Salondampfer „August der Starke“ eingeladen, um ihren nächsten Coup zu präsentieren. Nach der Verpflichtung von Nationalmannschafts-Libera Lenka Dürr zog Trainer Alexander Waibl nun auch eines der besten und hoffnungsvollsten deutschen Talente an Land – Außenangreiferin Emma Cyris. Damit gewann der fünfmalige Meister das Rennen um die 18-Jährige, die von Stuttgart, Schwerin und Vilsbiburg umworben wurde.

Geschäftsführerin Sandra Zimmermann gab zu: „Wir sind stolz, dass sich Emma für uns entschieden hat. Es verdeutlicht, dass wir schon eine Adresse sind, wo sich Spielerinnen weiterentwickeln können. Zugleich setztn wir damit unseren Weg fort, den Spagat zwischen dem hohen Leistungs- und Erwartungsdruck und der Entwicklung von Talenten zu bewältigen.“

Top-Scorerin beim VC Olympia Berlin

Emma Cyris, die zum Termin gemeinsam mit ihrer Mama gekommen war, zeigte sich aufgeschlossen und selbstbewusst. Zum Volleyball sei die gebürtige Hallenserin einst durch ihren älteren Bruder gekommen. Wie er startete sie ihre Laufbahn beim VC Bitterfeld-Wolfen, wechselte vor fünf Jahren zum VC Olympia Berlin. Dort gehörte die Juniorennationalspielerin in den letzten beiden Spielzeiten zum Erstliga-Kader, sammelte viel Spielpraxis in der Eliteliga. Vergangene Saison war sie sechsmal „Wertvollste Spielerin“, holte als Top-Scorerin ihres Teams in 20 Partien 218 Punkte.

Alexander Waibl hatte schon länger ein Auge auf die 1,90 m große Angreiferin geworfen. „Sie ist eine Spielerin, die draufgeht, nicht zurückzieht, wenn es schwierig wird und sich nicht scheut, Verantwortung zu übernehmen. Sie hat unfassbar viel Power und ist ein cooles Mädchen“, schwärmt der Coach, der aber dennoch betont: „Wir wollen sie behutsam aufbauen.“

Cyris: "Ich möchte in allen Bereichen viel lernen."

Warum sich Emma Cyris trotz anderer Angebote am Ende für den DSC entschied, umschreibt sie so: „Das ganze Umfeld und die Stadt sind toll. Für mich ist es der richtige Verein, um mich weiterzuentwickeln. Natürlich hat dabei auch die Nähe zu meiner Heimat eine Rolle gespielt“, so die Abiturientin, für die es bereits der zweite „Anlauf“ in Dresden ist. „Ich habe als Zehnjährige schon einmal ein Probetraining beim VCO absolviert. Das gefiel mir allerdings nicht so gut, da fühlte ich mich doch etwas alleingelassen. Zudem wollte ich noch nicht von zu Hause weg“, verrät Emma Cyris. Inzwischen floss viel Wasser die Elbe hinab und das Talent reifte in Berlin unter den Fittichen der erfahrenen Trainer Manuel Hartmann und Jens Tietböhl zu einer vielversprechenden Akteurin, die sich durchbeißt.

Nach Vorbildern befragt, muss sie nicht lange überlegen, nennt Ex-Nationalspielerin Maren Fromm. „Auch von Jennifer Geerties kann man sich viel abschauen und von Katharina Schwabe, die einmal mit uns trainiert hat. Ich finde es cool, dass ich mit ihr in einer Mannschaft spielen werde“, freut sich die Angreiferin, die auch Camilla Weitzel durch die Junioren-Auswahl kennt.

Cyrus, die selbst sagt, dass sie beim DSC in allen Bereichen viel lernen möchte, will sich kommende Saison total auf Volleyball konzentrieren, dann vielleicht eine Ausbildung in Angriff nehmen. Bevor sie mit ihren neuen Mitspielerinnen im August in die Saisonvorbereitung einsteigt, bestreitet sie unter Leitung von Alexander Waibl die Universiade im Juli in Neapel und die dazugehörige Vorbereitung. Sandra Zimmermann konnte am Rande des Gesprächs noch mitteilen, dass das Etatloch inzwischen von 60 000 auf 30 000 Euro abgebaut werden konnte. Den Rest wolle man in den nächsten Wochen noch schaffen.

