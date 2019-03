Dresdner SC beendet Hauptrunde in Straubing

Dresden. Wenn die DSC-Volleyballerinnen an diesem Sonnabend (18.30 Uhr) zum letzten Hauptrundenspiel in Straubing aufschlagen, geht es für beide Teams um nichts mehr. Die Dresdnerinnen bleiben in jedem Fall Dritter, Aufsteiger Straubing hat als Zehnter den Klassenverbleib sicher. Viel mehr Spannung bietet der Kampf um die weiteren Plätze, denn gegen wen die Schützlinge von Trainer Alexander Waibl im Play-off-Viertelfinale ran müssen, ist völlig offen. Von Potsdam (4./37 Punkte) über Vilsbiburg (5./35), Münster (6./34) und Aachen (7./34) bis hin zu Wiesbaden (8./31) liegen fünf Teams relativ eng beieinander.

Waibl, der am Mittwoch seinen 51. Geburtstag feierte, wagt deshalb keine Prognose: „Da ist vieles möglich. Wir müssen es ohnehin nehmen, wie es kommt“, sieht er die Situation gelassen. Er konzentriert sich mit seinen Schützlingen vielmehr auf die Partie in Straubing. „Sicher bleibt es ein spezielles Match, weil es für beide um nichts geht und es etwas schwierig ist, die nötige Spannung aufzubauen. Wir wollen uns vor allem ein gutes Gefühl für die in einer Woche beginnenden Playoffs holen“, so der Coach. Das geht natürlich am besten mit einem Sieg. Zudem hat sein Team noch etwas gutzumachen. Das Hinspiel verlor der DSC nach schwacher Leistung mit 2:3. „Das war eine Katastrophe“, erinnert sich Alexander Waibl nur ungern an dem Auftritt in eigener Halle und fügt an: „Das möchten wir schon gern revidieren und wir wollen die von uns emotional schwache Partie zuletzt gegen Wiesbaden wettmachen. Da fehlte es uns an der nötigen Energie.“