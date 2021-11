Dresdner SC erwartet beim Ostderby gegen Erfurt eine Reihe bekannter Gesichter

Dresden. Mit dem Ostderby gegen Schwarz-Weiß Erfurt starten die DSC-Volleyballerinnen an diesem Sonnabend (17.30 Uhr) in der heimischen Margon-Arena in eine spannende englische Woche. Nach der Bundesliga-Partie gegen die Thüringerinnen reist der deutsche Meister bereits am Montag nach Polen, denn am Dienstag steigt bei Develores Rzeszow das erste Gruppenspiel in der Champions League. Zum Abschluss geht es in der „Mission Mannheim“ nach Thüringen, wo das Team von Trainer Alexander Waibl am kommenden Sonnabend gegen den VfB Suhl im DVV-Pokalviertelfinale den Einzug in die nächste Runde schaffen will.