Dresdner SC feiert klaren 3:0-Sieg gegen Münster

Dresden. Die Volleyball-Frauen des Dresdner SC haben sich in ihrem dritten Bundesliga-Spiel den zweiten Sieg hintereinander erkämpft. Das Team von Trainer Alexander Waibl setzte sich gegen den USC Münster am Samstag souverän mit 3:0 (25:14, 25:22, 25:16) durch. Wegen der kurzfristig in Dresden verschärften Corona-Maßnahmen konnten nur 150 Zuschauer die Partie verfolgen. Ursprünglich hatte der Bundesligist die Genehmigung für 980 Besucher erhalten.