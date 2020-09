Dresdner SC gegen Schwerin: Karten für Supercup erhältlich

Dresden. Endlich ist es soweit: Der Ticketverkauf für den Volleyball-Supercup der Frauen zwischen Pokalsieger Dresdner SC und Titelverteidiger Schwerin wurde an diesem Freitag gestartet. Wie die VBL informierte, können die Eintrittskarten für das erste Saison-Highlight am 27. September in der Margon-Arena ausschließlich über die Plattform Ticketmaster erworben werden.