Dresdner SC gewinnt Pokal-Viertelfinale gegen Aachen

Dresden. Die Volleyball-Frauen des Dresdner SC können weiter vom sechsten Pokalsieg in der Vereinsgeschichte träumen. Das Team von Trainer Alexander Waibl gewann am Samstag vor 2346 Zuschauern in heimischer Halle das Pokal-Viertelfinale gegen die Ladies in Black Aachen deutlich mit 3:0 (26:24, 25:20, 25:15). Damit stehen die Elbestädterinnen im Halbfinale, das an diesem Sonntag ausgelost wird.