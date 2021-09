Volleyball-Fans sorgen beim Dresdner SC wieder für Leben in der Bude

Dresden. Nach einem Jahr ohne Fans durften die Volleyballerinnen vom Dresdner SC am Dienstagabend mal wieder Fans in der Margon-Arena begrüßen. Gut 500 kamen, um endlich wieder Volleyball live zu erleben. Anlass war das vorletzte Testspiel der Truppe von Trainer Alexander Waibl vor dem Saisonstart am 6. Oktober in Wiesbaden. Gegner der Dresdnerinnen war das Team von Schwarz-Weiß Erfurt, das sich gegen den Gastgeber ordentlich verkaufte. Doch am Ende gewannen die DSC-Schmetterlinge die von Beginn an auf vier Sätze festgelegte Partie vor stimmungsvoller Kulisse mit 3:1 (25:19, 25:21, 25:22, 18:25).

Anzeige