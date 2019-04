Dresdner SC kämpft in Belgien gegen das Saison-Aus

Dresden . Für die DSC-Volleyballerinnen geht es an diesem Mittwoch (19.30 Uhr) im belgischen Maaseik um viel. Wird diese Saison endgültig zur schlechtesten seit vielen Jahren oder kann zumindest die Hoffnung auf ein noch versöhnliches Ende am Leben erhalten werden? Nach der 2:3-Heimniederlage gegen die Ladies in Black Aachen steht der fünfmalige deutsche Meister jetzt im zweiten PlayOff-Viertelfinalspiel mit dem Rücken zur Wand.

Trainer Alexander Waibl weiß, wie hoch der Druck für seine Schützlinge ist. Doch der 51-Jährige sieht das auch als ein Stück Normalität im Leistungssport: „Damit muss man umgehen können, genau für diese Spiele machen wir das ja alles und wer Druck nicht aushalten kann, der hat den Beruf verfehlt“, sagt er klipp und klar. Man habe das erste Spiel regelrecht weggeworfen, doch das müsse man schnell abhaken und sich nicht in Selbstmitleid suhlen, wie Waibl seinen Schützlingen unmittelbar nach der Pleite in der Kabine mit auf den Weg gab. Nach einem Tag Regeneration habe er im Training die richtige Reaktion gesehen: „Die Mädels waren alle unheimlich aggressiv und laut und man spürt, sie sind heiß.“

Dass ein Ausscheiden im Viertelfinale keine Option für den erfolgsverwöhnten Verein sei, hatte schon Zuspielerin Mareen von Römer nach der ersten Partie betont und angekündigt: „Wir sehen uns am 6. April zum Entscheidungsspiel wieder.“ Diese Sicht unterstreicht auch der Coach: „Wir haben volleyballerisch die besseren Möglichkeiten. Es geht jetzt vor allem darum, den Schalter schnell umzulegen, den Kampf anzunehmen und alles in die Waagschale zu werfen, was wir haben. Denn an unserem Ziel, ins Halbfinale einzuziehen, hat sich nichts geändert“, betont Waibl. Es werde vor allem darauf ankommen, Fehler besser wegzustecken und den Fokus beizubehalten. Nach der eingehenden Analyse habe man noch an taktischen Feinheiten gearbeitet, entscheidend werde aber vor allem die mentale Seite sein. Die zuletzt fehlende Barbara Wezorke ist nach ihrem Infekt wieder mit von der Partie.