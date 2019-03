Dresdner SC kassiert deutliche Niederlage in Wiesbaden

Die DSC-Damen, die in etwas veränderter Formation antraten, fanden von Beginn an keinen Spielrhythmus. Die Annahme wackelte und so klappte auch der Spielaufbau nicht wie gewünscht. Zudem wirkten die Gäste vor 1632 Zuschauern nach verstärktem Krafttraining in den vergangenen Tagen etwas müde und nicht so aggressiv wie zuletzt gegen Stuttgart.