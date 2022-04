Dresdner SC kassiert erwartete Klatsche

Stuttgart. Das Ergebnis dieses letzten Vorrundenspiels stand im Prinzip schon vorher fest. Nachdem bei den DSC-Volleyballerinnen in dieser Woche ein erneuter Corona-Ausbruch für mehrere Ausfälle gesorgt hatte, reiste Cheftrainer Alexander Waibl mit einem Rumpfteam von acht Spielerinnen in seine alte Heimat. Vor 1057 Zuschauern verkauften sich die Elbestädterinnen gegen den haushohen Favoriten Allianz MTV Stuttgart trotz der 0:3-Niederlage (17:25, 19:25, 19:25) sehr teuer. Auf die Tabelle hatte dieses Duell zwischen dem Hauptrundengewinner Stuttgart und dem Zweiten aus Dresden ohnehin keinen Einfluss mehr.

Auch wenn es im Vorfeld bei Alexander Waibl und den DSC -Verantwortlichen auf Unverständnis gestoßen war, trotz der Situation dieses Spiel „durchzuprügeln“, boten die verbliebenen Spielerinnen in diesem ungleichen Duell einen großen Kampf. Dabei stand erstmals diese Startformation auf dem Feld: Im Zuspiel Jenna Gray, auf der Diagonalen Kristina Kicka, im Außenangriff Jennifer Janiska und Sina Stöckmann, in der Mitte Madeleine Gates und auf ungewohnter Position auch Julia Wesser und Linda Bock lief diesmal als Libera auf.

Zu Spielbeginn hatten die DSC-Mädels gleich einige Probleme mit den Aufschlägen von Juliet Lohuis, die die Gastgeberinnen mit 10:1 in Front brachte. Zwei Auszeiten durch Alexander Waibl und der Wechsel im Zuspiel – Sarah Straube kam für Jenna Gray – sorgten dann dafür, dass sich der deutsche Meister heranpirschte. Keinen Ball gaben die DSC-Spielerinnen verloren, sie kämpften aufopferungsvoll. In der Schlussphase punktete immer wieder Jennifer Janiska und Julia Wesser war aggressiv und aufmerksam im Block. Im zweiten Durchgang bot sich zunächst ein ähnliches Bild – Stuttgart verschaffte sich schnell einen 11:4-Vorsprung. Aber die Waibl-Schützlinge bissen sich erneut Punkt für Punkt heran. Sie schlugen druckvoll auf, griffen mutig an und warfen sich nach jedem Ball. Mit leidenschaftlichem Einsatz versuchten sie immer wieder, dem Favoriten Paroli zu bieten und sorgten damit für lange sehenswerte Ballwechsel. Im dritten Satz konnten die Dresdnerinnen das Geschehen phasenweise noch enger gestalten.