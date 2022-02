DSC-Läufer Karl Bebendorf ist deutscher Vize-Hallenmeister

Leipzig/Dresden. Hindernisläufer Karl Bebendorf vom Dresdner SC hat bei den Deutschen Hallenmeisterschaften in Leipzig Silber über 800 m gewonnen. Im Finale musste sich der 25-Jährige gestern lediglich Christoph Kessler aus Karlsruhe geschlagen geben, der im Schluss-Spurt förmlich angeflogen kam.

Dreispringer Boden Vierter

„Er hat sich gegen die Spezialisten gut geschlagen. Es war zum Abschluss der Hallensaison noch einmal ein guter Test auf einer kürzeren Strecke“, erklärte Karl Bebendorfs Trainer Dietmar Jarosch, der schon am Mittwoch mit seinem Schützling zu einem dreiwöchigen Trainingslager nach Südafrika fliegt. Dort startet der deutsche Meister über 3000 m Hindernis seine Vorbereitung auf die Sommersaison, in der für ihn die Europameisterschaft in München das absolute Highlight sein soll.