Dresdner SC: Leichtathlet Simon Wulff mit neuer Bestzeit

Dresden. Die DSC-Leichtathleten konnten sich am Wochenende bei einigen Wettkämpfen erneut in guter Form präsentieren. Sprinttalent Simon Wulff erreichte bei der Sparkassen-Gala in Regensburg einen tollen Lauf über 200 m. Der U20-Staffel-Europameister belegte in 21,40 Sekunden den zweiten Platz hinter dem Düsseldorfer Milo Skupin-Alfa (21,38) und stellte damit eine neue persönliche Bestleistung auf. Nachdem er zwei Jahre diese Distanz nicht absolviert hatte, sprintete er beim Abendsportfest zuletzt im Steyer-Stadion nach 21,66 Sekunden ins Ziel.

Jetzt! Durchklicken:Bilder vom DSC Sportfest 2020 Am Freitagabend kämpften namhafte Leichtathleten wie Christin Hussong, die Speerwurf-Europameisterin von 2018, Rebekka Haase, Max Heß oder Marvin Schulte beim Abendsportfest des Dresdner SC. ©

Nun unterbot er seine Bestzeit deutlich. „Es zeigt, dass er ein Mann für die 200 Meter ist. Noch dazu gab es vor seinem Rennen eine Stunde Unterbrechung wegen Regen, trotzdem hat er so eine Zeit hingelegt. Er braucht natürlich noch paar Läufe, aber wir wollen das alles Schritt für Schritt steigern“, hält Trainer Stefan Poser den Ball flach. Auch die 16-jährige Cora Kunze verkaufte sich in Regensburg sehr gut. Sie stellte in 12,25 s ihre Bestleistung über 100 m ein, erreichte über 200 m mit 25,23 s ebenfalls eine gute Zeit. Der gleichaltrige Ivo Ziebold schrammte über 100 m in 11,23 s nur knapp an seiner Bestleistung vorbei.

Spitzen-Leichtathleten überzeugen

Karl Bebendorf präsentierte sich beim 1. Königsteiner Burgmeeting im Taunus erneut in hervorragender Verfassung. Der deutsche Hindernismeister startete diesmal wieder einmal über die 1500 m und belegte hinter Maximilian Thorwirth (Düsseldorf) in 3:39,70 Minuten einen starken zweiten Platz. Immerhin verfehlte der 24-Jährige damit seine Bestleistung aus dem Vorjahr (3:39,02) nur knapp. „Ich konnte meine zweitbeste Zeit abrufen und bin mir sicher, dass dies noch nicht die Endstation ist“, zeigte er sich zufrieden.