Dresdner SC leiht Rica Maase an Erfurt aus

Dresden. Während es im Fußball längst gängige Praxis ist, gibt es die Ausleihe von Spielern im Volleyball eher selten. Die DSC-Damen betreten in dieser Hinsicht jetzt Neuland, denn sie leihen Diagonalangreiferin Rica Maase an Ligakonkurrent Schwarz-Weiß Erfurt aus. Die 19-Jährige ist ein Eigengewächs, das in der Talenteschmiede des VCO ausgebildet wurde und 2017 in den Profi-Kader aufrückte. Damals erhielt sie einen Dreijahres-Vertrag, der bis 2020 läuft. Allerdings hat sie auf ihrer Position mit Piia Korhonen eine Top-Spielerin vor der Nase, an der sie vorerst nicht vorbeikommt und deshalb wenig Einsatzzeiten erhält.