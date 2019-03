Dresdner SC mit Handicap gegen Liga-Primus

Dresden. In den vergangenen Spielen war bei den DSC-Volleyballerinnen ein deutlicher Aufwärtstrend zu erkennen. Den wollen die Schützlinge von Trainer Alexander Waibl natürlich auch am letzten Heimspieltag der Vorrunde fortsetzen. Allerdings empfängt der Tabellendritte dazu an diesem Donnerstag (18.40 Uhr) mit Allianz MTV Stuttgart den bislang ungeschlagenen Spitzenreiter, der in 18 Partien nur sechs Sätze abgab. Auch für die Elbestädterinnen war gegen die Schwaben in dieser Saison noch nichts zu holen – der DSC unterlag sowohl im Hinspiel als auch im Pokal-Achtelfinale bei den Schwaben jeweils mit 0:3. So dürften die Karten an diesem Abend klar verteilt sein: Stuttgart kommt als Favorit in die Margon-Arena. Zumal die MTV-Damen zuletzt mit dem Einzug ins Viertelfinale der Champions League bewiesen haben, dass sie den Dämpfer aus dem Pokalfinale offensichtlich gut verkraften konnten.

Waibl mit Respekt

Alexander Waibl zollt dem Gegner deshalb seinen Respekt: „Natürlich muss man anerkennen, dass Stuttgart in dieser Saison Herausragendes leistet, während wir mit einigen Problemen zu kämpfen haben.“ So stehen vor dem Kracher die Vorzeichen aus Sicht der Gastgeberinnen nicht gerade günstig. Nach der Hiobsbotschaft in dieser Woche ist klar, dass der DSC-Coach auf Außenangreiferin Nikola Radosova (Muskel-Sehnenriss) verzichten muss. Zudem ist mit Lena Stigrot eine weitere Spielerin auf dieser Position noch angeschlagen und Diagonalangreiferin Piia Korhonen kämpft sich nach ihrer langwierigen Fußverletzung erst langsam wieder heran. Dagegen kann Stuttgart aus dem Vollen schöpfen. „Sie sind sehr tief besetzt, verfügen über eine sehr athletische Mannschaft und mit Krystal Rivers über eine Diagonalspielerin, die in schwierigen Situationen die Punkte macht und keinerlei Defizite hat.“ Nur wenn seine Schützlinge volles Risiko gehen, habe der DSC eine Chance. „Wenn sie uns aber den kleinen Finger anbieten, werden wir gern zugreifen. Natürlich wäre es schön, wenn wir vor Beginn der Playoffs erstmals eine der beiden Spitzenmannschaften schlagen könnten, um Selbstvertrauen zu tanken“, macht Waibl keinen Hehl daraus, dass ein Sieg vor allem für den Kopf Goldwert wäre.

Zugleich aber lenkt er den Fokus erneut in eine andere Richtung: „Wir müssen uns in erster Linie wieder auf uns konzentrieren, dürfen möglichst keine langen Punktserien des Gegners kassieren, sondern müssen weiter an unserer Kontinuität und Stabilität arbeiten.“ Seine Schützlinge seien auf jeden Fall absolut heiß und die Mannschaft „wird sich voll reinhauen“, so der 50-Jährige, der sich zur Unterstützung in dieser Woche einige VCO-talente ins Training holte. Und vom Nachwuchs-Team rückt mit Libera Patricia Nestler auch eine von ihnen in den Kader. Damit kann Michelle Petter, ausgestattet mit einem normalen Trikot, im Notfall zur Unterstützung der Annahme eingewechselt werden. Auch diese Partie wird live von Sport1 im Fernsehen übertragen.

