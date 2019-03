Dresdner SC mit torlosem Remis beim SV Helios

Dresden. Am 17. Spieltag der Fußball-Stadtoberliga musste der Dresdner SC mit einem 0:0 beim SV Helios erneut Punkte lassen. 154 Zuschauer verfolgten die Partie auf dem Rasenplatz an der Liebstädter Straße. Ahmad Ismail traf in der achten Minute für die Gäste nur den Pfosten, kurz darauf verhinderte die Querlatte bei einem Schuss von Sascha Riedel die DSC-Führung. Auf der Gegenseite hatte Sebastian Reichelt die beste Chance.

Die Hellerauer hatten mit Gebergrund Goppeln wesentlich mehr Mühe (2:1). Die Führung durch Mahmoud Alghajar (32.) glich der Goppelner Benjamin Gnichwitz in der 61. Minute aus. In der Schlussphase glückte David Oertel noch der Siegtreffer (81.).

Löbtau rettet Punkt, Post SV-Spieler Findeisen mit zwölftem Treffer in drei Spielen

Nach 15 Punktspielen in Serie ohne Sieg kam die SpVgg Löbtau gegen den Radeberger SV am frühen Sonntagmorgen zu einem 2:1-Erfolg. Matthias Mark (21.) und Paul Richelhoff (28.) brachten die Hausherren in Front. Nach dem Anschlusstreffer durch Dirk Gierich in der 61. Minute wurde es noch eng, doch Löbtau rettete die wertvollen drei Punkte über die Zeit.

Beim 4:1-Sieg des Post SV gegen die SG Weißig traf Maximilian Findeisen erneut. Der 23-Jährige war erst in der Winterpause nach langer Verletzungspause auf den Rasen zurückgekehrt und erzielte in bislang drei Begegnungen zwölf Tore. „Es läuft bei mir, toll“, freute sich der Spieler mit dem Torriecher.

Weißigs Trainer Thomas Klippel hatte an seiner ehemaligen Betätigungsstätte wenig zu lachen. Zehn Jahre lang war Klippel bei den Postlern als Trainer aktiv gewesen, nun musste er mit Weißig eine klare Niederlage hinnehmen. Neben Findeisen (44., 59.) waren Kapitän Erwin Kuhn (70.) und Felix Urbanski (76.) für die Gelb-Schwarzen erfolgreich. Felix Rudeck traf in der 88. Minute für die insgesamt harmlosen Gäste.