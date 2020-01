Dresdner SC muss weiter auf Mareen von Römer verzichten

Dresden. Mit dem 3:1-Sieg gegen Wiesbaden konnten die DSC-Volleyballerinnen das alte Jahr erfolgreich abschließen. Die verdiente Weihnachtspause nutzten die meisten Mädels zum Relaxen und Abschalten vom Volleyball. Nur für ein Quartett ging es fast nahtlos weiter, denn Camilla Weitzel und Lena Stigrot bereiten sich schon seit dem 25. Dezember mit der deutschen Nationalmannschaft in Kienbaum auf die anstehende Olympia-Qualifikation (7. – 12. Januar) vor. Auch Brie King steht mit der kanadischen Auswahl in den Startlöchern, um in Puerto Rico das letzte Ticket für Peking zu ergattern. Und Lucija Mlinar trifft mit Kroatien bei der europäischen Olympia-Qualifikation in Apeldoorn (Niederlande) auf die DVV-Mannschaft.

Strubbe und Straube hatten länger frei

Eine etwas ausgiebigere Auszeit gönnte DSC-Coach Alexander Waibl seinen beiden noch schulpflichtigen Talenten Monique Strubbe und Sarah Straube, die erst am 2. Januar wieder ins Training einsteigen durften. Der Rest trainierte auch zwischen Weihnachten und Silvester. „Wir haben die Zeit genutzt, um an einigen individuellen Dingen zu arbeiten“, berichtet der Coach, der an diesem Freitag mit seinen Damen zu einem Kurz-Trainingslager nach Polen aufbricht. „Wir werden bis Montag gemeinsam mit dem Team von Chemik Police trainieren und auch zwei Spiele bestreiten“, erläutert Waibl, der allerdings weiter auf seinen Kapitän Mareen von Römer verzichten muss. Zum Gesundheitszustand seiner Zuspielerin sagt der Cheftrainer nur so viel: „Medizinisch kann ich das nicht beurteilen, aber derzeit habe ich schon einige Zweifel, ob und wann sie in dieser Saison wieder fit wird.“ Bei der 32-Jährigen wurde schon kurz nach Saisonbeginn eine Lungenentzündung diagnostiziert, von der sie sich offensichtlich bislang noch nicht wirklich erholt hat.

Sarah Straube hilft weiter im Zuspiel aus

Deshalb wird auch in Polen weiterhin Nachwuchstalent Sarah Straube aushelfen. Die 17-Jährige, die aus der DSC-Talenteschmiede des VC Olympia kommt, trainierte schon phasenweise in der Saisonvorbereitung mit der ersten Mannschaft und gehört seit dem krankheitsbedingten Aus von Mareen von Römer zum Kader. Sollte sich das Comeback der Ex-Nationalspielerin also noch deutlich länger hinauszögern, könnte die aus Suhl stammende Sportgymnasiastin ganz ins Erstliga-Team aufrücken. Wie schon ihre VCO-Gefährtin Monique Strubbe. Die 18-jährige Mittelblockerin trainiert schon fast die komplette Saison mit der ersten Mannschaft, spielte aber auch noch einige Zweitliga-Partien für den VCO.

Weil der DSC in allen drei Wettbewerben – Bundesliga, Pokal und Challenge Cup – weiterhin im Rennen ist, erwartet das Team ab 15. Januar ein straffes Programm. An diesem Tag gastiert der DSC in Potsdam, am 18. Januar gibt Meister und Pokalfinalgegner Stuttgart in der Margon-Arena seine Visitenkarte ab. Am 22. Januar empfangen die Dresdnerinnen Bacau (Rumänien) zum Hinspiel im Achtelfinale des Challenge Cups und am 25. Januar müssen die Waibl-Schützlinge nach Aachen.