Dresdner SC nach Sieg gegen Neuwied auf Platz zwei

Dresden. Die Volleyballerinnen des Dresdner SC haben ihre Pflichtaufgabe in der Bundesliga gegen den VC Neuwied erfüllt. Vor 647 Zuschauern gewannen sie am Dienstag mit 3:1 (23:25, 25:23, 25:13, 25:22). Damit rückte die Mannschaft von Trainer Alexander Waibl auf den zweiten Tabellenplatz vor, von dem sie auch im letzten Vorrundenspiel bei Pokalsieger Stuttgart am Freitag nicht mehr zu verdrängen ist. Der Gegner im Playoff-Viertelfinale wird aber erst am Sonnabend endgültig feststehen.

