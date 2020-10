Dresdner SC schaltet die SG Striesen aus

Dresden. Überraschung im Dresdner Stadtduell: Landesklässler DSC bezwang den Landesligisten aus Striesen am Samstagnachmittag vor 321 Zuschauern im Heinz-Steyer-Stadion mit 2:1 (0:1) und zog ins Achtelfinale des Sachsenpokals ein. Bei nass-kaltem, trüben Wetter erwischten die diesmal von René Boden betreuten Gäste den besseren Start: Maximilian Koch nutzte einen Fehler der DSC-Abwehr, als ein Rückpass der 98er am Pfosten landete und Koch den Abpraller zum Führungstor verwertete (4.).

Striesen spielte danach lange überlegen, hatte die Kontrolle, doch die Mannschaft von der Bärensteiner Straße konnte ihre gute Ausgangsposition nicht ausbauen. Ihr fehlte es einfach etwas an Zielstrebigkeit, die tief stehende Heimelf zu knacken. Nach dem Seitenwechsel gelang Franz Rösner in der 51. Minute der umjubelte Ausgleich für die Truppe von Trainer Michael Wege, die danach immer mutiger wurde. In der bis zuletzt spannenden Begegnung im Ostragehege war es dann erneut Rösner, der Tom Tippner im SGS-Tor zum 2:1 für die Friedrichstädter bezwang (83.). Sein Vollspannschuss aus 16 Metern landete genau im Winkel, Tippner war chancenlos. “Am Ende war der Sieg für den DSC verdient. Seine Spieler haben am Ende mehr investiert, wir haben uns hinten reindrängen lassen”, sagte Striesens diesmal als Ersatzkeeper fungierender Torwart-Routinier Christian Kunath. Beide Striesener Trainer, Matthias Müller und Jens Frenzel, waren diesmal verhindert.