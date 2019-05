Dresdner SC: Sport-Legenden treffen sich im Heinz-Steyer-Stadion

Dresden. Bestes Frühlingswetter mit Sonnenschein und fast 20 Grad empfing die Teilnehmer, Ehrengäste und Zuschauer am Samstagnachmittag beim Leichtathletik-Jugendmeeting des Dresdner SC im Heinz-Steyer-Stadion. In der altehrwürdigen und erst zum Teil sanierten Arena, die in diesem Jahr 100 Jahre besteht, begrüßte Sportbürgermeister Peter Lames (SPD) nicht nur Talente von heute, sondern auch Sportstars von einst. So fanden u. a. die Leichtathletik-Legenden Heike Drechsler, Marlis Göhr, Ruth Fuchs, Ramona Raulf, Renate Stecher, Jörg Peter, Hagen Melzer, Max Klauß und Fritz Köppen den Weg ins Ostragehege.