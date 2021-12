Warten aufs neue Stadion: Dresdner SC wohnt für zwei Jahre im Keller

Die Fußballer des Dresdner SC sind in diesen Tagen nicht zu beneiden. Der Tabellenneunte der Landesklasse Ost (7. Liga) muss derzeit nicht nur mit der coronabedingten Unterbrechung des Spielbetriebes klarkommen, sondern sich für die nächsten zwei Jahre auch auf große Kraftanstrengungen durch den Wegfall seiner Spielstätte einstellen. Das 1919 eingeweihte Heinz-Steyer-Stadion wird bis auf die bereits modernisierte Nordtribüne für 37,3 Millionen Euro komplett neu errichtet. Am 26. Oktober begann der Abriss. Inzwischen ist von der einst so markanten Südtribüne – besser bekannt als Steintribüne – nur noch ein Schutthaufen übrig. Dort befanden sich unter den Sitzplätzen, von denen die Fans schon 1943 und 1944 dem damaligen Deutschen Meister zugejubelt hatten, die Kabinen, das Casino und die Geschäftsstelle der Rot-Schwarzen.

Gemischte Gefühle

Marcus Zillich, der Abteilungsleiter der DSC-Fußballer, geht jedes Mal mit gemischten Gefühlen an der Baustelle vorbei. „Ich habe da ein weinendes Auge, weil ich selbst viele schöne Spiele im alten Steyer-Stadion mit Zuschauern erleben durfte. Man hat die Steintribüne lieben und schätzen gelernt. Als Spieler habe ich mich selbst früher dort immer umgezogen. Aber wenn ich an die jungen Spieler von heute denke, denen die Tradition nicht so bewusst ist, freue ich mich für sie, dass sie ihre Heimspiele bald in einer modernen Arena austragen können.“