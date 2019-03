Dresdner SC startet mit Niederlage in Playoffs

Dresden. Die Volleyballerinnen des Dresdner SC haben einen Fehlstart in die Playoffs hingelegt. Der Vorrundendritte musste sich am Samstag im ersten Viertelfinalspiel in eigener Halle den Ladies in Black Aachen mit 2:3 (25:22, 23:25, 21:25, 25:18, 10:15)geschlagen geben. Damit steht der fünfmalige deutsche Meister am kommenden Mittwoch im zweiten Spiel, das im belgischen Maaseik ausgetragen wird, schon mit dem Rücken zur Wand. Nur mit einem Auswärtssieg können die Elbestädterinnen ein Entscheidungsspiel erzwingen und das frühzeitige Scheitern verhindern.