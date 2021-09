Dresdner SC stellt Linda Bock vor – Neuer Trikot-Sponsor für die Volleyball-Damen

Dresden. In Zeiten der Corona-Pandemie war und ist es für keinen Sportverein leicht, wirtschaftlich über die Runden zu kommen. Umso glücklicher sind jetzt die DSC-Volleyballerinnen . Am Donnerstag konnte der deutsche Meister einen neuen Trikotsponsor präsentieren. Das Online-Vertriebsunternehmen Relaxdays, das schon seit sechs Jahren die Erstliga-Handballer des SC DHfK Leipzig unterstützt, steigt jetzt bei den Elbestädterinnen ein.

"Wollen gemeinsam Erfolg haben"

Über Vertragslaufzeit und Sponsorbeträge haben beide Seiten Stillschweigen vereinbart, aber DSC-Geschäftsführerin Sandra Zimmermann verriet nur so viel: „Es ist unser viertgrößter Sponsor. Wir sind sehr stolz und dankbar, Relaxdays als neuen Trikotsponsor gewonnen zu haben. Das ist ein Meilenstein für uns, gerade in der aktuellen Zeit. Die gemeinsame Partnerschaft bedeutet für uns Vertrauen und wirtschaftliche Stabilität, die für uns keineswegs selbstverständlich ist“, fügt sie hinzu. Das in Halle/Saale gegründete Unternehmen baut gerade seinen Dresdner Standort aus und setzt auf eine langfristige Zusammenarbeit.