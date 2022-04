Dresdner SC verliert Leistungsträgerinnen: Top-Scorerin Storck und weitere Volleyballerinnen weg

Dresden. Volleyball-Bundesligist Dresdner SC verliert seine Top-Scorerin Maja Storck sowie weitere Leistungsträgerinnen. Wie der Verein am Montag mitteilte, wird die Schweizer Nationalspielerin den Meisterschaftsdritten nach zwei Jahren verlassen. Auch die beiden US-Amerikanerinnen Jenna Gray und Madeleine Gates, die zu den Leistungsträgerinnen gehörten und vergangenes Jahr mit dem Team den Meistertitel feierten, schließen sich anderen Clubs an. Die in der Saison nachverpflichtete serbische Libera Teodora Pusic wird ebenfalls nicht mehr für das Team von Trainer Alexander Waibl auflaufen.

