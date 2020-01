Volleyballerinnen vom Dresdner SC legen Fehlstart ins neue Jahr hin

Wie es DSC-Trainer Alexander Waibl angekündigt hatte, verzichtete er in dieser Partie auf jene vier Spielerinnen, die mit ihren Nationalteams an den Olympia-Qualifikationsturnieren teilgenommen hatten – agierte also fast komplett ohne Brie King, Camilla Weitzel, Lena Stigrot und Lucija Mlinar. So erhielten einige Spielerinnen der zweiten Reihe ihre Chancen. Im Zuspiel schenkte er Talent Sarah Straube das Vertrauen. Die 17-Jährige stand das erste Mal von Beginn an auf dem Feld. Die Annahme stand stabil, so konnte Straube ihre Angreiferinnen gut in Szene setzen, auch die Block- und Feldabwehr stand gut. So setzten sich die Gäste mit 12:9 und 19:15 ab. Doch dann stotterte der Motor, die Annahme wurde wackliger und im Angriff bekamen die DSC-Damen kaum noch einen Ball auf den Boden. Potsdam fand dagegen immer besser seinen Rhythmus, holte Punkt für Punkt auf und schlug beim 24:22 zum ersten Satzball auf. Zwei konnte der DSC noch abwehren, der dritte aber saß.