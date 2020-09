Dresdner SC verliert im Heim-Supercup gegen Schweriner Volleyballerinnen

Dresden. Für die Volleyballerinnen des Dresdner SC hat es auch im dritten Anlauf nicht gereicht. Nach 2016 und 2018 konnte der deutsche Pokalsieger auch zum Auftakt dieser Saison den Supercup nicht gewinnen. Das Team von Trainer Alexander Waibl, der bei dieser Partie zum 400. Mal bei einem Pflichtspiel der Dresdnerinnen an der Seitenlinie stand, musste sich Titelverteidiger SSC Palmberg Schwerin klar mit 0:3 (23:25, 25:27, 21:25) geschlagen geben. Damit sicherte sich der deutsche Rekordmeister die Trophäe zum vierten Mal in Serie.

„Für mich war entscheidend zu sehen, dass im Team ein riesiges Potenzial steckt und dass das, was wir üben konnten, schon gut funktioniert. Durch die fehlenden Testspiele mangelt es uns noch am Rhythmus im Spiel und am Gefühl für den Wettkampf. Wir machen einfach zum falschen Zeitpunkt die Fehler. Da war Schwerin in allen Elementen etwas stabiler. Der Knackpunkt war der zweite Satz, den wir niemals hätten weggeben dürfen“, sagt Waibl.