Dresdner SC verliert Ost-Derby gegen Schwerin klar

Dresden. Die Volleyball-Frauen des Dresdner SC haben das Ost-Derby in der Bundesliga gegen den SSC Palmberg Schwerin glatt mit 0:3 (20:25, 21:25, 22:25) verloren. Während sich die Mecklenburgerinnen, die in allen Bereichen eine sehr konstante Leistung boten, damit in der Spitzengruppe festsetzen, verlieren die DSC-Damen weiter an Boden.