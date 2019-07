Dresdner SC-Vizepräsident Gerd Töpfer gestorben

Dresden. Der Dresdner SC trauert um Gerd Töpfer. Wie der Verein am Montag mitteilte, starb der langjährige Vizepräsident und Abteilungsleiter Leichtathletik am Freitag im Alter von 70 Jahren nach schwerer Krankheit. Seit 1999 war der ehemalige Fußballer aus Zwickau Mitglied des Vereins und des Präsidiums. „Der DSC trauert um einen seiner engagiertesten Ehrenamtler, der die Entwicklung des Vereins in den vergangenen 20 Jahren maßgeblich geprägt hat, einen großen Freund des Sports und insbesondere der Leichtathletik“, würdigt DSC-Präsident Wolfgang Söllner den Bauingenieur, der unter anderem entscheidend an der Konzeptentwicklung und den Bau der DSC-Trainingshalle beteiligt war. Er habe sich darüber hinaus für alle baulichen Belange des Vereins eingesetzt und sich zudem mit seiner ganzen Kraft für eine zweite Vereinsheimat im Dresdner Stadtteil Gorbitz eingesetzt. Auch engagierte sich Gerd Töpfer viele Jahre lang beharrlich für die Sanierung des Heinz-Steyer-Stadions, dem „Wohnzimmer“ der DSC-Leichtathleten.