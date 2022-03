Dresdner SC vor Pokal-Finale im Ausnahmezustand

Dresden. Die DSC-Volleyballerinnen befinden sich vorm Pokalfinale am Sonntag in Mannheim weiterhin im Ausnahmezustand. Das ist der Tenor einer Mitteilung, die der sechsmalige Pokalsieger am Dienstag herausgab. Nachdem die Volleyball-Bundesliga am Montag informiert hatte, dass die Dresdnerinnen trotz der bisherigen acht Corona-Fälle im Team gegen Stuttgart antreten müssen, erklärte DSC-Geschäftsführerin Sandra Zimmermann: „Wir haben alles dafür getan, Infektionen zu verhindern. Deshalb ist es extrem bitter. Gefühlt sind wir spielunfähig und es sieht nicht gut aus. Wir müssen von Tag zu Tag sehen und die weiteren PCR-Tests abwarten. Erst dann werden wir wissen, ob wir eine spielfähige Mannschaft zusammenbekommen.“

