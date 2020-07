Dresdner-SC-Wasserspringer Erik Seibt holt fünf Medaillen

Pirna. Der mehrfache Masters-Weltmeister Erik Seibt aus Pirna hat seinen ersten Wettkampf in diesem Jahr erfolgreich bestritten. Der 48-Jährige vom Dresdner SC errang vor wenigen Tagen bei den Croatian Masters Open Diving Championships fünf Medaillen. Nachdem bei den Wasserspringern wegen der Coronavirus-Pandemie zahlreiche Wettkämpfe ins Wasser gefallen sind und unter anderem auch die diesjährigen Masters-Europameisterschaften im Mai in Budapest abgesagt worden waren, nutzte Seibt nun die Möglichkeit, bei den offenen kroatischen Meisterschaften anzutreten. In Rijeka konnte sich der Routinier erstmals in diesem Jahr mit einigen weiteren internationalen Masters-Spitzensportlern messen.