Dresdner SC wieder vollzählig: Naya Crittenden verlässt Quarantäne

Dresden. Nun sind die DSC-Volleyballerinnen endlich komplett. Als letzter Neuzugang stieg am Freitag Naya Crittenden ins Mannschaftstraining ein, nachdem auch der zweite Corona-Test negativ ausgefallen war. Die 25-jährige US-Amerikanerin wurde von den Teamgefährtinnen sofort herzlich aufgenommen. In den vergangenen Tagen hatte sich die Diagonalangreiferin, die in der vergangenen Saison bei Franches-Montagnes schmetterte und mit 340 Punkten zur erfolgreichsten Scorerin der Schweizer Liga avancierte, in ihrer Wohnung fit gehalten.

Schon in der kommenden Woche stehen für die Schützlinge von Trainer Alexander Waibl weitere Tests auf dem Plan. So reist das Team am Mittwoch zu Vorbereitungsspielen bei Chemik Police nach Polen. Eine Woche später steht dann der traditionelle Amica-Cup in Szamotuly auf dem Plan, wo zur gleichen Zeit auch der polnische Supercup ausgetragen wird. Mit dem SC Potsdam ist bei diesem Turnier ein weiterer Bundesligist vertreten, gegen den die DSC-Damen zum Auftakt der neuen Bundesliga-Saison ran müssen. „Wir sind gerade noch auf Suche nach weiteren Testmöglichkeiten, bevor der Supercup gegen Schwerin am 27. September bei uns steigt“, erklärt Alexander Waibl.