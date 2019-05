Dresdner Shorttrackerin Bianca Walter lässt sich gründlich durchchecken

Dresden. Für die Dresdner Shorttrackerin Bianca Walter läuft die Vorbereitung auf die neue Wintersaison bereits seit Wochen auf Hochtouren. Am Dienstag stand für die 29-Jährige die Leistungsdiagnostik in der Sportmedizin am Uniklinikum in Dresden auf dem Plan. „Seit 2003 bin ich vier- bis sechsmal im Jahr zum Leistungscheck an der Uniklinik. Die Werte sind enorm wichtig für die Belastungs- und Trainingssteuerung, damit man im Verlauf der Saison sieht, an welchen Stellschrauben man noch drehen muss, um zum Wettkampf-Höhepunkt die beste Leistung zu bringen“, weiß die erfahrene Athletin, die wieder an ihr Leistungsniveau von Olympia herankommen und es möglichst noch steigern will.