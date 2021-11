Dresdner Shorttrackerin Seidel verfehlt in Nagoya den Weltcup-Finaleinzug

Dresden. Dresdens Shorttrack-Ass Anna Seidel konnte beim zweiten Weltcup im japanischen Nagoya nicht an die gute Leistung vom Auftakt in Peking anknüpfen. Nach ihrer langen Verletzungspause verpasste die 23-Jährige diesmal eine Top-Platzierung. Über 1500 m kam die zweimalige Olympiateilnehmerin in ihrem Viertelfinale nur auf Platz drei und musste sich mit den Platzierungsläufen zufriedengeben. Dort gewann sie ihr Rennen und belegte am Ende den 22. Platz. In Peking hatte sie Rang drei im B-Finale und damit den neunten Platz insgesamt erreicht.

