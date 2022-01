Dresdner Skeleton-Talent Susanne Kreher siegt im ICC-Cup

Dresden. Das Dresdner Skeleton-Talent Susanne Kreher hat auf der Heimbahn in Altenberg die letzten beiden Saisonrennen des Intercontinental Cups (ICC) gewonnen. Die 23-Jährige, die für Oberbärenburg startet, gewann beide Rennen am Mittwoch und Donnerstag jeweils mit Laufbestzeiten und am Ende deutlichem Vorsprung vor der erfahrenen Thüringerin Sophie Griebel.

Kreher verteidigte damit ihren Gesamtsieg in der zweithöchsten internationalen Rennserie. In Altenberg waren insgesamt 51 Athletinnen und Athleten aus 25 Nationen am Start. Schon am Sonntag geht es auf der Bahn im Osterzgebirge mit der Junioren-Europameisterschaft weiter. Höhepunkt für Susanne Kreher ist dann Mitte Januar die Junioren-WM in Innsbruck-Igls. Die zweimalige Zweite, die auch schon im Weltcup ran durfte, ist dort zum letzten Mal startberechtigt.