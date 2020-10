Dresdner Skeletoni Axel Jungk noch mit Reserven

Dresden. Die deutschen Skeletonis sind mit dem ersten zentralen Leistungstest auf der Eisstartanlage in Oberhof in die Winter-Saison gestartet. Dabei mussten vor der Anreise alle Beteiligten einen negativen Corona-Test nachweisen. Die beiden sächsischen Athleten Axel Jungk und Susanne Kreher (beide Oberbärenburg) zeigten ordentliche Leistungen, waren aber noch nicht ganz zufrieden. Vizeweltmeister Axel Jungk belegte hinter Juniorenweltmeister Felix Keisinger (Königssee) und Stefan Röttig (Frankenhain) nach zwei Läufen den dritten Platz. Der für die Weltcups gesetzte Weltmeister Christopher Grotheer war nicht am Start.

Bei den Damen erreichte die JWM-Zweite Susanne Kreher hinter der WM-Dritten Sophia Griebel (Suhl) den zweiten Rang. Die ebenfalls für die Weltcups gesetzte Weltmeisterin Tina Herrmann fehlte beim Test. Bundestrainer Christian Baude wollte die Momentaufnahme nicht überbewerten, meinte aber: „Mit den gezeigten Leistungen von Felix und Stefan war ich wirklich sehr zufrieden. Die Leistungen dahinter, vor allem von Axel und Alexander Gassner, waren nicht das, was sich die Jungs und wir erhofft hatten. Aber ich gehe fest davon aus, dass sie ihre eigentlich sehr guten Athletikwerte beim ersten Selektionsrennen in Altenberg wieder umsetzen können und sich deutlich steigern.“

Axel Jungk hadert selbst am meisten mit sich: „abgesehen von einem kleinen Muskelfaserriss konnte ich in diesem Sommer deutlich besser durchtrainieren als vergangenes Jahr. Auch alle Kraftwerte gehen nach oben, aber das Sprinten und Starten funktioniert noch nicht so wie ich es erhofft habe.“ Selbst seine Achillessehnenbeschwerden, die den 29-Jährigen schon seit langer Zeit begleiten, seien nicht so schlimm wie früher. „Natürlich reduziert man trotzdem Sprünge und ähnliches und da geht schon etwas Power verloren“, glaubt der Wahl-Dresdner, der jetzt nochmal eine Stoßwellen-Therapie bei Dr. Lars Stephan erhält.