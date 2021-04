Dresdner Volleyballerinnen erzwingen fünftes Finalspiel

Dresden. Die Volleyballerinnen des Dresdner SC haben im Finale um die deutsche Meisterschaft ein fünftes Spiel erzwungen. Das Team von Trainer Alexander Waibl setzte sich in der vierten Partie bei Allianz MTV Stuttgart nach erneut hartem Kampf mit 3:2 (25:22, 25:17, 22:25, 17:25, 15:13) durch. Damit konnten die Elbestädterinnen in der „Best-of-five“-Serie nach einem 0:2-Rückstand zum 2:2 ausgleichen und haben am Samstag in heimischer Halle die Chance, den sechsten Titel in der Vereinsgeschichte zu erringen.

