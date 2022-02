Dresdner Volleyballerinnen gewinnen letztes Champions-League-Spiel

DSC-Damen wollen in Erfurt zweiten Platz festigen: Allerdings wird Van Buskirk fehlen

Pflichtaufgabe erfüllt: Volleyballerinnen des Dresdner SC holen Sieg in Erfurt

Die Gastgeberinnen lieferten vor 850 Zuschauern in der heimischen Halle noch einmal einen großen Kampf und boten phasenweise eine sehr gute Leistung. Vor allem mit taktisch klugen und druckvollen Aufgaben bereiteten sie den Gästen große Probleme. Angeführt von Kapitänin Jennifer Janiska, die mit 19 Punkten auch beste Scorerin war und zur MVP gekürt wurde, kämpften die Dresdnerinnen auch aufopferungsvoll in der Block- und Feldabwehr und griffen immer wieder mutig an.