Dresdner Volleyballerinnen präsentieren neuen Ausrüster

Dresden. Mit neuer „CRAFT“ voraus – so könnte das Motto der DSC-Volleyballerinnen für die kommende Saison heißen. Am Montag präsentierte der fünfmalige deutsche Meister einen neuen Ausrüster. Der schwedische Sportartikelhersteller ist in Dresden nicht unbekannt, schließlich tragen schon die Dynamo-Kicker die Trikots von „CRAFT“. Trainer Alexander Waibl freut es, dass sein Team damit der erste Bundesligist und sogar die erste höherklassige Frauen-Mannschaft mit diesem Outfit ist.

Doch bei einem anderen Thema hört derzeit die Freude für den 51-Jährigen absolut auf. So platzte es spontan aus ihm heraus: „Das wird die schlimmste Vorbereitung, die wir je hatten.“ Grund für die Aufregung ist die miserable Hallensituation. Zur Erklärung: Derzeit werden in der Margon Arena die Dachbinder saniert, Hebebühnen stehen mitten auf dem Spielfeld, werden je nach Fortschritt der Arbeiten verschoben. Zwar würde Training auf Teilflächen möglich sein, doch weder in erforderlicher Größe und vor allem nicht zu den notwendigen Zeiten. Erst am 18. September soll die Halle wieder komplett zur Verfügung stehen. „Wir haben hin und her gepuzzelt, aber es bringt uns wirklich nichts“, musste Waibl feststellen und deshalb bleibt nichts anderes übrig, als umzuziehen.

„Das Material ist sehr leicht und angenehm"

So bittet der Coach ab Freitag seine Schützlinge in der Ballspielhalle der EnergieVerbund Arena zum Training. „Die ist flach, dunkel und der Boden rutschig, aber zumindest bekommen wir dort die von uns benötigten Zeiten zu einem bezahlbaren Preis“, erklärt Alexander Waibl. Geschäftsführerin Sandra Zimmermann unterstreicht: „Das ist alles nicht erstligatauglich und eines Europacup-Teilnehmers unwürdig.“ Für die Spielerinnen bedeutet es in jedem Fall mehr Zeitaufwand. Denn zum einen wohnen viele in der Nähe der Margon-Arena und auch der Weg zwischen EnergieVerbund Arena und TAO FIT, wo die DSC-Damen ihr Athletiktraining absolvieren, ist deutlich weiter.

Dennoch will sich auch Zuspielerin Mareen von Römer, die gestern das neue Trikot präsentierte, die Vorfreude auf die neue Spielzeit nicht verhageln lassen: „Die Pause war jetzt lang genug. Ich bin schon gespannt, wenn es am Freitag losgeht und die ersten Neuzugänge mit dabei sind.“ Auch vom Outfit zeigt sie sich begeistert: „Das Material ist sehr leicht und angenehm. Und ich freue mich über den weiblichen Schnitt."

#GABFAF-Aktion: Will Eure C-Jugend beim van-der-Vaart-Abschied vor Zehntausenden Menschen spielen? Jetzt bewerben!