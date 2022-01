Dresdner Volleyballerinnen setzen Siegesserie in Potsdam fort

Potsdam/Dresden. Potsdam/DresdenDie DSC-Volleyballerinnen bleiben in der Erfolgsspur und gewinnen das dritte Spiel innerhalb von zehn Tagen. Nach dem 3:0-Heimerfolg gegen Schwerin und dem 3:1-Sensationsgewinn beim russischen Meister Kaliningrad am Dienstag, haben sie auch beim SC Potsdam nichts anbrennen lassen. Sie bezwangen die Brandenburgerinnen vor 648 Zuschauern mit 3:1 (23:25, 25:18, 25:14, 25:21).

Damit unterstrichen die Schützlinge von Alexander Waibl ihre starke Form, revanchierten sich für die 1:3-Hinspielniederlage und festigen mit den drei Punkten den dritten Tabellenplatz. Am kommenden Sonnabend kann der deutsche Meister dann in der heimischen Margon-Arena im nächsten Ostderby gegen Suhl den Angriff auf Platz zwei starten.

Mehr zum Sport in Dresden

An diesem Montag aber haben die Dresdnerinnen erstmal frei, können ein wenig relaxen. Denn nach dem Spiel in Potsdam war Waibl mit seinen Damen mehr als zufrieden: „Wir haben jetzt neun Punkte aus den letzten drei Spielen geholt. Das hat die Mannschaft ganz stark gemacht. Wir wussten, dass es nach den Strapazen nicht leicht wird, die nötige Energie aufzubringen. Aber das Team hat sehr viel Reife gezeigt und wirklich gut Volleyball gespielt. Natürlich sind die drei Punkte gegen einen unmittelbaren Konkurrenten sehr wichtig für uns“, so der Coach.